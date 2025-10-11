مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هرمزگان گفت: از این پس بیمه شدگان این صندوق می‌توانند برای اضافه کردن ۲ سال بیمه خدمت سربازی به سوابق بیمه‌ای خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، نوید جعفرپور افزود: بیمه شدگان برای اینکار می‌توانند با مراجعه به دفاتر کارگزاری و یا درگاه اینترنتی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اقدام کنند.

وی گفت: اضافه شدن مدت خدمت سربازی به سوابق بیمه‌ای به صورت اقساط یک ماهه تا یک ساله است.

۵۶ هزار نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هرمزگان هستند.