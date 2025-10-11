پوشش حداکثری سواد آموزی در البرز با استقرار ۲۵ پایگاه
۲۵ پایگاه سوادآموزی با رویکرد کیفیت بخشی و پوشش حداکثری افراد محروم از سواد و کم سواد در استان البرز راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان البرز گفت: پایگاههای سواد آموزی با محوریت شناسایی، جذب و آموزش افراد فاقد سواد به ویژه در مناطق محروم و حاشیهای شهرها و روستاهای استان فعال شدهاند.
عسگرپور شناسایی افراد محروم از سواد ۱۰ تا ۶۰ سال و تسهیل دسترسی به آموزش، کیفیت بخشی و توسعه عدالت آموزشی را از دیگر اهداف راه اندازی پایگاههای سواد آموزی در البرز برشمرد.
وی ادامه داد: مشارکت مردمی و همراهی دستگاههای اجرایی نقش بسزایی در موفقیت این طرح دارد و امیدواریم با هم افزایی موجود، گامهای موثرتری در مسیر ریشه کنی بیسوادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان استان برداشته شود.
وی با بیان اینکه این پایگاهها در مدارس استان استقرار یافتهاند، اضافه کرد: تمام مدیران مدارس افراد محروم از سواد شناسایی شده را برای کسب سواد پایه و مهارتهای ابتدایی به این پایگاهها معرفی خواهند کرد،مدارس دور از پایگاهها میتوانند با تشکیل کلاسهای اقماری در تسهیل دسترسی به آموزش سهم به سزایی داشته باشند.