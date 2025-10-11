پخش زنده
آتشسوزی در خوابگاه دخترانه دانشگاه محقق اردبیلی که بر اثر بیاحتیاطی دانشجویان رخداده بود، توسط آتشنشانان مهار شد و خوشبختانه این حریق تلفات جانی در پی نداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی ایمانی سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل با اشاره به آتشسوزی در یکی از خوابگاههای دانشجویی اردبیل اظهار کرد: این حریق عصر دیروز ساعت ۱۷:۴۳ در یک خوابگاه ویلایی دخترانه دانشگاه محقق اردبیلی رخداده است.
وی در تشریح جزئیات عملیات امداد و نجات افزود: بلافاصله پس از دریافت تماس، آتشنشانان ایستگاه شماره ۶ واقع در شهرک کوثر به محل حادثه اعزام شدند و با آتشسوزی گسترده و دودگرفتگی کامل خوابگاه مواجه شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل در خصوص خسارات و علت حادثه گفت: خوشبختانه این حریق علیرغم خسارت به وسایل شخصی دانشجویان، تلفات جانی در پی نداشته و بررسیهای اولیه نشان میدهد بیاحتیاطی در استفاده از وسایل برقی و روشن ماندن آنها عامل اصلی آتشسوزی بوده است.
ایمانی با بیان توصیهای ایمنی به شهروندان، تأکید کرد: باتوجهبه افزایش استفاده از وسایل برقی در زندگی روزمره، از هموطنان عزیز تقاضا داریم هنگام استفاده از این وسایل، بیشازپیش احتیاط را رعایت نمایند. حتی یکلحظه بیتوجهی میتواند فاجعهآفرین باشد. حتماً پس از اتمام استفاده، وسایل برقی را از پریز کشیده و از روشن گذاشتن آنها حتی برای مدت کوتاه خودداری کنید. این سادهترین و مؤثرترین راه برای پیشگیری از حوادث تلخ آتشسوزی است.