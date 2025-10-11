به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه مهد قرآن تهران، آقای فومنی الحائری مدیر مهد قرآن استان تهران گفت: قرآن آموزان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و قبولی در آزمون شفاهی و کتبی موفق به اخذ گواهینامه از دفتر مرکزی مؤسسه کشوری مهد قرآن با امضاء حجت الاسلام فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیأت امناء و استاد شهریار پرهیزکار رئیس هیأت علمی این مؤسسه می‌شوند.

آقای فومنی الحائری افزود: مجامع و کانون‌های مهد قرآن استان تهران در شمال، غرب، مرکزی و جنوب تهران فعال هستند. این مراکز تحت پوشش دفتر مهد قرآن استان تهران و برای گروه‌های سنی مختلف خدمات آموزشی قرآن با محوریت حفظ به صورت رایگان ارائه می‌شود.

مدیر مهد قرآن استان تهران ادامه داد: متقاضیان برای شرکت در کلاس‌های آموزشی قرآن کریم برای اطلاع از وضعیت برگزاری دوره‌های آموزشی با شماره ۳۳۵۲۳۱۰۴-۰۲۱ تماس بگیرند.

گواهینامه‌ها برای قرآن آموزان کانون‌های مهد قرآن طه، چهارده معصوم (ع)، امام حسن مجتبی (ع)، شهیده بنت الهدی، مصباح الهدی، مسجد علی ابن ابیطالب، حافظان تهران، مکتب الجواد (ع)، کوثر، مهد قرآن الزهرا (س)، مسجد الشهدا، منتظر المهدی (عج)، آل محمد (ص)، جامعه الزهرا (س)، صدرعاملی، بیان رفیع و ائمه بقیع صادر شده است.