دادستان اصفهان در بازدید سرزده از مجتمع قضایی ناحیه چهار (کهندژ) دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان از تشدید مجازات و برخورد با تولید و توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سید محمد موسویان در این بازدید افزود: این مجتمع به صورت تخصصی به جرایم مشروبات الکلی در اصفهان رسیدگی می‌کند بدین منظور شعب مستقر در این مجتمع قضایی باید در چارچوب قانون در رسیدگی به این پرونده‌ها دقت و سرعت لازم را داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ضمن تقدیر از ضابطان قضایی در خصوص تشدید برخورد با جرایم مربوط به مشروبات الکلی گفت: در شش ماهه سال جاری ۶ هزار و ۸۰۱ پرونده قضایی مربوط به جرایم مشروبات الکلی در استان اصفهان تشکیل و قطعاً جرایم مربوط به مشروبات الکلی به صورت ویژه توسط همکاران قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه ضمن بازرسی و بازدید از شعب این ناحیه قضایی، توصیه‌های لازم را برای تعیین تکلیف فوری پرونده‌های معوق و صدور تصمیم نهایی در خصوص هر مورد ارائه کرد.

موسویان هم با حضور در بخش‌های مختلف دادسرای ناحیه چهار اصفهان، ضمن اطلاع از روند فعالیت‌های انجام شده با قضات و کارکنان اداری این مجتمع نیز به گفت‌و‌گو پرداخت و در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفت.

وی در ادامه با برخی از مراجعان مجتمع ناحیه چهار (کهندژ) دادسرای عمومی و انقلاب دیدار و گفتگوکرد و پس از استماع مطالبات مردم، دستورات لازم را به منظور رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده صادر کرد.

همچنین در این بازدید محمد باقری سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه چهار گزارشی از عملکرد، دستاورد‌ها و برنامه‌های این دادسرا ارائه کرد.