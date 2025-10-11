پخش زنده
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: که اجباری شدن پیشدبستانی ۲ به شکلی خواهد بود که هم حقوق فعالان غیردولتی حفظ شود و هم کودکان دهکهای کمدرآمد و در یک کلام همه کودکان سرزمین بتوانند در دورۀ پیشدبستانی حضور پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا شیخالاسلام گفت: توسعه حاصل عملکرد مدیران تحولگراست. آموزش و پرورش به مدیرانی تغییرساز نیاز دارد که حداقل بتوانند آینده را پیشبینی کنند.
شیخالاسلام افزود: خوشبختانه شخص آقای رئیس جمهور نگاه ویژهای به تعلیم و تربیت دارد و همین مسئله سبب توجه ویژه همه کشور به این حوزه است که باید این فرصت را مغتنم دانست.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: آموزش و پرورش به دنبال اجباری کردن پیشدبستانی ۲ است، ولی این مهم با پشتوانه علمی و پژوهشی و به صورت تدریجی انجام خواهد شد تا هم حقوق فعالان غیردولتی حفظ شود و هم کودکان دهکهای کمدرآمد و در یک کلام همه کودکان سرزمین بتوانند در دورۀ پیشدبستانی حضور پیدا کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه ۳۲ اداره تعلیم و تربیت کودک ذیل اداراتکل آموزش و پرورش استانها تشکیل شده، از گسترده شدن ساختار استانی تا سطح مناطق و نواحی سراسر کشور خبر داد و گفت: انتظار میرود با این اقدامات، نرخ پوشش این دوره افزایش یابد و اهتمام جدی در این حوزه به کار گرفته شود؛ زیرا تمام این اقدامات و برنامهها برای تحقق تکلیفی است که قانون و مقررات بر عهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نهاده و آن پوشش حداکثری نوآموزان و بهرهمندی آنان از آموزش باکیفیت در این دوره است.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نظارت را لازمۀ رسیدن به اهداف تعیینشده دانست و با تشریح عوامل اثرگذار در تعیین شهریه، تصریح کرد: نظارت جدی بر عملکرد کودکستانها و مراکز پیشدبستانی به ویژه در موضوع شهریه، باید از اولویتهای ادارات تعلیم و تربیت کودک در استانها باشد.
وی با بیان اینکه رؤسای ادارت تعلیم و تربیت کودک نسبت به دریافت ابلاغیه شهریه توسط کودکستانها نظارت جدی داشته باشند، توضیح داد: در سال تربیتی_یادگیری جاری، دریافت ابلاغیه شهریه به منزله اجازه فعالیت است.