تولید،صادرات و اشتغالزایی، ثمره ی تلاش بانوان نمونه ی کارآفرین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: سهم بانوان 60 درصد از جمعیت 10 هزار نفری هنرمندان صنایع دستی استان مرکزی است.

الهام سیمایی افزود: 76 هنرمند استان مرکزی در سالهای گذشته موفق به اخذ نشان ملی شدند که از این تعداد 40 نفر از بانوان هستند.

او ادامه داد: بانوان هنرمند استان در رشته های مینا کاری، صنایع فلزی، صنایع چوب، گلیم بافی، رودوزی های سنتی مشغول به فعالیت هستند. فرشته فراهانی و وجیهه نیکنامی در زمره برترین بانوان کارآفرین استان مرکزی هستند که با سرمایه اندک در رشته های قلم زنی و فیروزه کوبی مشغول به کارند. آنها توانستند علاوه بر ایجاد شغل و آموزش مهارت به بیش از 600 هنرجو، زمینه اشتغال مستقیم 40 نفر را فراهم کنند.

محصولات فاخر تولید شده در کارگاه این دو هنرمند که در غرفه های سنتی بازار تاریخی اراک فعالیت می کنند، هر سال به کشورهای آمریکا، انگلیس، هلند ، اتریش و ویتنام صادر می شود.