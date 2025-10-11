پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان ماهنشان از توقیف ۱۰ تُن چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: ارزش ریالی این مقدار چوب قاچاق ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ یوسفخانی با اعلام این خبر گفت: در اجرای طرح قاچاق کالا و چوب و فراوردههای جنگلی، ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در ماهنشان به یک دستگاه کامیون حامل چوب مشکوک و جهت بررسی بیشتر خودرو متوقف شد.
وی افزود: بار چوب کامیون مذکور به جهت نداشتن مجوزهای لازم ضبط و در اختیار اداره منابع طبیعی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان ماهنشان تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی چوب مکشوفه را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.