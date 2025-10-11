به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ یوسفخانی با اعلام این خبر گفت: در اجرای طرح قاچاق کالا و چوب و فراورده‌های جنگلی، ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در ماهنشان به یک دستگاه کامیون حامل چوب مشکوک و جهت بررسی بیشتر خودرو متوقف شد.

وی افزود: بار چوب کامیون مذکور به جهت نداشتن مجوز‌های لازم ضبط و در اختیار اداره منابع طبیعی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهنشان تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی چوب مکشوفه را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.