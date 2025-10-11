پخش زنده
کرهشمالی در رژه بزرگی که بهمناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب حاکم در این کشور برگزار شد، از جدیدترین و «قدرتمندترین» موشک بالستیک قارهپیمای خود رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیونگیانگ در رژه روز جمعه، برخی از پیشرفتهترین سلاحهای کره شمالی از جمله موشکهای کروز استراتژیک دوربرد و خودروهای پرتاب پهپاد را به نمایش گذاشت.
اما در این رژه توجه ویژهای به موشک بالستیک قارهپیمای هواسونگـ۲۰ اختصاص داده شد که خبرگزاری رسمی کره شمالی آن را «قدرتمندترین سامانه تسلیحات استراتژیک هستهای» ارتش این کشور توصیف کرد.
وجود موشک عظیم هواسونگـ۲۰ که برای اولین بار در رژه روز جمعه بهروی یک کامیون پرتابگر ۱۱ محوره نصب شده بود، در حالی رونمایی میشود که کره شمالی یک موتور موشک سوخت جامد جدید را برای نسل آینده موشکهای بالستیک قارهپیما آزمایش کرده است.
طبق اعلام رسانه رسمی کره شمالی، این موتور که با فیبر کربن ساخته شده است، قادر به تولید ۱۹۷۱ کیلونیوتن نیروی رانش است که از موتورهای موشکی قبلی کره شمالی قدرتمندتر است.
سری موشکهای بالستیک قارهپیمای هواسونگ به کره شمالی توانایی حمله به اهداف دوربرد را میدهد.
پس از رژه هشتادمین سالگرد تأسیس حزب حاکم کارگران کره شمالی، کیم جونگ اون سخنرانی کرد و در آن پیونگیانگ را «عضو وفادار نیروهای سوسیالیست» و «سنگر استقلال» در برابر تهدید هژمونی جهانی غرب خواند.