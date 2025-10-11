به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به گفته مدیر این پروژه، تمام مراحل طراحی، تامین تجهیزات ومتریال بویلر‌های ۲۲۰ تن بخار بر ساعت طرح توسعه پالایشگاه اصفهان، به وسیله متخصصان شرکت آذرآب اراک انجام شده است.

مرتضی نوروزی با بیان اینکه این تجهیزات با دانش فنی، تخصصی و توانمندی متخصصین شرکت صنایع آذرآب به ثمر نشسته است گفت: کاربرد بویلر‌ها در صنایع نفتی از قبیل صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی است و با توجه به اینکه بخار، به عنوان پرمصرف‌ترین صورت انرژی در فرآیند‌های صنعتی، گرمای مورد نیاز برج تقطیر، انجام فرایند‌های شیمیایی، تولید مونومر‌ها و پلیمر‌ها و همچنین جهت تولید هیدروکربن‌های اشباع شده و جداسازی اجزاء نفت و مشتقات نفتی است، از این رو به عنوان قلب یک سیستم متمرکز برای تامین بخار تمام بخش‌های فرآیندی و صنعتی پتروشیمی و پالایشگاه محسوب می‌شود.

روزانه در پالایشگاه اصفهان بیش از ۳۷۰ هزار بشکه نفت خام به انواع فرآورده‌های نفتی تبدیل می‌شود.

علی موسوی رئیس خط تولید هم با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ صنعتگر تنها در تولید این سازه‌های مشارکت داشتند گفت: شرکت صنایع آذرآب از صنایع مادر در طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه‌اندازی بویلر‌های نیروگاهی با ظرفیت ۲۰ تن تا ۴۵۰ تن بخار در ساعت را دارد.