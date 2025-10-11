پخش زنده
سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان ایران با بیان اینکه هدف تکرار نتایج درخشان المپیک در مسابقات جهانی است، گفت: دور نگاه ما درخشش در المپیک ۲۰۲۸ است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان ایران افزود: ملی پوشان ما در سطح آمادگی خوبی برخوردارند تکواندوکاران جوان ما در کنار مدال آوران جهان و المپیک انگیزه بالایی برای افتخارآفرینی در این رقابتها دارند
ساعی بیان کرد: مشکل خاصی در اردوی تیم ملی وجود ندارد و خدا را شکر مصدوم هم نداریم.
سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان ایران با اشاره به اینکه قول مدال در مسابقات جهانی که همه دنبال فتح سکوهای قهرمانی هستند سخت است، تصریح کرد: هدف ما تکرار نتایج درخشان المپیک در مسابقات جهانی است و برای تحقق این هدف تلاش میکنیم
وی ادامه داد: ملی پوشان ما هم انگیزه بالایی برای فتح سکوهای قهرمانی در مسابقات جهانی دارند.
ساعی در پاسخ به سوال خبرنگار پانا مبنی بر اینکه ما شاهد افتخارآفرینی بانوان ورزشکار کشور در رشتههای مختلف به ویژه در تکواندو هستیم، درباره چگونگی حمایتها از بانوان قهرمان گفت: شرایط بعد از المپیک برای تکواندو بانوان متفاوت شده است و نگاه مسئولان ورزش کشور به فدراسیون تکواندو ویژه شده است.
ساعی ادامه داد: رئیس فدراسیون تکواندو اعتقاد ویژهای به ظرفیت بانوان دارد و حمایتهایی که از تکواندو آقایان میکنند و امکاناتی را که در اختیار آنها قرار میدهد بدون کم و کاستی در اختیار بانوان تکواندوکار قرار میدهند بانوان ما حتی بهتر از تکواندوکاران آقا در میادین بین المللی نتیجه میگیرند
سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان ایران با بیان اینکه دور نگاه ما درخشش در المپیک ۲۰۲۸ است، افزود: درخشش در مسابقات جهانی هم برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است و برای تحقق اهدافمان خواهیم جنگید.
ساعی اضافه کرد: نگاه خاصی هم به برگزاری مسابقات لیگ بانوان داریم، بهترینهای لیگ را هم به تیم ملی دعوت کردیم از همین دل مسابقات لیگ ملی پوشانی داشتیم که توانستند خودشان را ثابت کنند.
سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان ایران واکنشها نسبت به تکیه بر کرسی هدایت تیم ملی تکواندو بانوان را با وجود ریاست هادی ساعی بر فدراسیون تکواندو غلط برشمرد و گفت: حضور من در این سمت درست مورد قضاوت قرار نگرفت و ناجوانمردانه بنده را قضاوت کردند.
وی ادامه داد: من از کودکی تکواندو کار کردم و با تلاش الها قهرمان تکواندو ایران و جهان بودم و الان هم به عنوان سرمربی در حال خدمت به تکواندو ایران هستم و خاک این رشته را خوردهام.