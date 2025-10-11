مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: از ششم شهریور امکان دسترسی غیرحضوری به سامانه ثنا فراهم شده است و از این پس روند پروند‌ها و ابلاغیه‌های قضایی تعزیرات از طریق سامانه ثنا اطلاع رسانی می‌شود.

احضاریه و ابلاغ به شکات از طریق سامانه « ثنا »

احضاریه و ابلاغ به شکات از طریق سامانه « ثنا »

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی بابیان اینکه سامانه «ثنا» به عنوان بستر رسمی خدمات الکترونیک قوه قضاییه، از طریق آدرس sana.adliran.ir در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

او تصریح کرد: این سامانه با ارائه امکان ورود به «ثنا» دادگستری، دسترسی به ابلاغیه‌های قضایی، پیگیری پرونده‌ها و سایر خدمات مرتبط را به شکل غیرحضوری ممکن ساخته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان همچنین گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۵ هزار و ۸۷۷ فقره پرونده وارد سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان شده است که به ۹۹ درصد موارد رسیدگی شده است.

مرضیه یونسی افزود: ۲۵ فقره پلمپ و ۳۴ فقره نصب پرده نیز تاکنون انجام شده است.