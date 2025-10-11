به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جواد لنجابی مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت:در عملیات فنی و مهندسی مربوط به پروژه نهضت ملی مسکن در شهر اراک، حجم چشمگیر ۶۰۰۰ مترمکعب بتن، طی تنها ۵ روز و در قالب پنج فنداسیون متصل از بلوک‌های پروژه شرکت نارنجستان، به همراه یک سقف کامل و بدون وقفه بر روی ۵۰۰۰ مترمربع فنداسیون و یک طبقه از اسکلت تونلی اجرا می‌شود.

او ادامه داد: این میزان بتن ریزی ثبت رکورد جدیدی از عملیات عمرانی در استان است و در این عملیات از ۲۵ دستگاه میکسر و پنج دستگاه پمپ دکل و چهار بچینگ بتن و ۳۰ نیروی متخصص و فنی، بیش از ۱۲۰ نفر استادکار و کارگر به صورت شبانه روزی استفاده خواهد شد و اجرای این مرحله سرعت اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه را افزایش خواهد داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان از تکمیل و تحویل بخشی از واحد‌های نهضت ملی مسکن اراک هم خبرداد و گفت: در نیمه اول سال آینده دو هزار و ۴۰۰ واحد تحویل متقاضیان خواهد شد.