بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، ۳۰ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اعلام مرکز مبادله، بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۱۹ مهرماه، ۳۰.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین کرده که ۷.۸ میلیارد دلار آن به کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است. ذرت، دانه‌های روغنی و روغن در صدر قرار دارند.

از این مبلغ، ۲۱ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. همچنین، واردات کالا‌های اساسی و دارو با سهم ۷ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

ذرت، دانه‌های روغنی و انواع روغن خام، نباتی و پالم به ترتیب با ۱.۷، ۱.۱ و یک میلیارد دلار در صدر تامین ارز کالا‌های اساسی قرار دارد. طی این مدت ۵۸۸ میلیون دلار برنج، ۵۲۰ میلیون دلار جو، ۳۷۵ میلیون دلار گندم و ۳۲۹ میلیون دلار گوشت قرمز وارد کشور شده است.

شایان ذکر است، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، ۸۴۵ میلیون دلار ارز برای نیاز‌های خدماتی و غیربازرگانی کشور تامین کرده است.