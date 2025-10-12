۲۰ سارق ، به دنبال اجرای طرح امنیت محله محور در اصفهان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از شناسایی و دستگیری ۲۰ سارق طی ۴۸ ساعت گذشته در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبرداد و گفت: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور با هدف دستگیری سارقان وبرخورد با اخلالگران نظم وامنیت در شهرستان اصفهان اجرا شد.

احمد نیکبخت افزود: در این طرح، مأموران انتظامی با اقدامات هوشمندانه و کار اطلاعاتی دقیق موفق شدند در ۴۸ ساعت گذشته ۲۰ سارق را شناسایی و در چند عملیات ضربتی و هماهنگ آن‌ها را دستگیر کنند.

وی کشف ۵۶ فقره انواع سرقت را از دیگر نتایج اجرای این طرح عنوان و ادامه داد: متهمان دستگیر شده پس ازتشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.