صدور هشدار نارنجی وقوع گرد و غبار در خراسان رضوی از ۱۹ مهرماه
مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به تغییر فشار و نفوذ گرد و خاک هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، در اطلاعیه هواشناسی خراسان رضوی آمده است : در پی ورود جریانات ناتراز میانی جو به استان از ظهر امروز (۱۹ مهرماه) توفان گرد و غبار در خراسان رضوی آغاز شده است که موجب بالا رفتن محسوس شاخص کیفیت هوا و وقوع خسارت در مناطق مستعد میشود.
بر این اساس پیشبینی میشود در ۲۴ ساعت آینده، شاخص کیفیت هوا در همه ساعات فراتر از ۲۰۰ و به حد ناسالم برای همه گروهها برسد که این وضعیت تا اواخر ساعات روز دوشنبه هفته جاری نیز ادامه یابد.
همچنین در این اطلاعیه بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی به علت افزایش شدت وزش باد، استفاده شهروندان از ماسک و توجه به توصیههای کارگروه اضطرار آلودگی هوا تاکید شده است.
هشدارهای هواشناسی؛ زرد، نارنجی و قرمز رنگ هستند که شدت پدیدههای جوی را به ترتیب از ضعیف تا قوی اعلام میکنند.
در هشدار نارنجی پیشبینی میشود که پدیده جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود از این رو برای آماده باش دستگاههای مسئول هشداری با این رنگ برای مقابله با پدیدههای خسارتزا صادر میشود.