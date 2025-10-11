پخش زنده
مستند سینمایی «زیر سایه اِم کامل» از شبکه یک سیما ، پخش مستقیم دیدار تیمهای فوتبال مجارستان و ارمنستان از شبکه ورزش و مجموعه مستند «حیدرا» از شبکه افق تقدیم علاقه مندان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند سینمایی «زیر سایه اِم کامل» به روایت محسن اسلامزاده، شنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش میشود.
این مستند تلاشی تازه برای یافتن پاسخی به یکی از مهمترین پرسشهای منطقهای در دهه اخیر را پیش روی مخاطب میگذارد.
«زیر سایه اِم کامل» در ادامه آثار مستندسازی متعهد به محور مقاومت، با تمرکز بر تحولات میدانی و انسانی پس از وقایع هفتم اکتبر، به بررسی ابعاد اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی پایداری مردم در برابر اشغال میپردازد و با زبانی تصویری و پژوهشی ، مفهوم «ارزش مقاومت» را از منظر تجربه زیسته به تصویر میکشد.
این مستند در پردیس بینالملل سازمان هنری رسانهای اوج ساخته شده و امشب ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش میشود.
پخش مستقیم تیمهای فوتبال مجارستان و ارمنستان
شبکه ورزش از ساعت ۱۹:۳۰ امشب ۱۹ مهر در چارچوب هفته سوم مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ اروپا، فوتبال تیم ملی مجارستان و تیم ملی ارمنستان را به صورت مستقیم پخش میکند.
در حال حاضر و در جدول رقابتها، ارمنستان با ۳ امتیاز از ۲ بازی دوم است و مجارستان تنها با ۱ امتیاز از ۲ بازی در رده سوم قرار دارد.
مجموعه مستند «حیدرا»
مجموعه مستند «حیدرا» با نگاهی متفاوت به مسلمانان و چهرههای ضداستعماری ساکن در پنج کشور غرب آفریقا از امروز، شنبه ۱۹ تا دوشنبه ۲۱ مهر ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن افق میرود.
مستند ۱۸ قسمتی «حیدرا» تازهترین تولید گروه مستند شبکه افق است که با نگاهی تاریخی و فرهنگی به سراغ چهرههای مسلمان و شیعه ساکن در قاره آفریقا رفته است؛ کسانی که در طول سالیان، پرچمدار مبارزه با استعمار و نظام بردهداری بودهاند و در مسیر پاسداری از کرامت انسانی و ایمان، تاریخ این قاره را با نام خود گره زدهاند.
این مجموعه با روایتی میدانی و تصویری، سبک زندگی و آداب و رسوم مردم در پنج کشور غرب آفریقا ـ سیرالئون، غنا، ساحل عاج، مالی و سنگال ـ را به تصویر میکشد و همزمان، به معرفی رهبران مسلمان و شیعیانی میپردازد که در برابر سیاستهای استعماری و صهیونیستی ایستادهاند.
«حیدرا» در هر قسمت، ضمن بازشناسی چهرههای شاخص دینی و اجتماعی، به وضعیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع مسلمان آفریقایی و فعالیتهای دینی آنان میپردازد. در بخشهایی از این مستند، بینندگان با تاریخ تلخ بردهداری و سیاستهای استعماری قدیم و نوین آشنا میشوند؛ دوربین «حیدرا» به سرزمینهایی رفته که زمانی کانون تجارت بردگان و انتقال آنان به آمریکا و اروپا بوده است.
تصاویر موزههای بردهداری و بازتاب جنایات استعمارگران در کنار نمایش ایستادگی و ایمان مردم این سرزمین، ترکیبی تأملبرانگیز از رنج و مقاومت را پیش روی مخاطب میگذارد.
افزون بر این، مستند «حیدرا» به حضور کهن سادات و فرزندان پیامبر در غرب آفریقا نیز میپردازد؛ لقبی که مردم افریقا در کنار واژگان شریف یا شرفا به سادات از نسل پیامبر میدهند، احزاب شیعی و مسلمان، فعالیتهای متنوع ایشان بخش دیگری از این مستند ۱۸ قسمتی خواهد بود.
مستند «حیدرا» به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی رضوانی در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تولید شده و اکنون ، با نگاهی نو به تاریخ پنهان و پرغرور آفریقا ، بر صفحه شبکه افق نشسته است.
این مجموعه مستند روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن افق رفته و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۷:۰۰ خواهد بود.