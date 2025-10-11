مبین امیری، ملی‌پوش نوجوان تنیس روی میز کشورمان، موفق شد به مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های کمتر از ۱۹ سال کانتندر جوانان تونس، راه پیدا کند و تنها یک گام تا کسب مدال فاصله داشته باشد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مبین امیری پس از صعود مقتدرانه از مرحله گروهی رقابت‌های کانتندر جوانان تونس راهی جدول اصلی شد. او در مرحله یک‌شانزدهم نهایی با قرعه استراحت روبه‌رو شد و راهی دور بعدی گردید.

نماینده کشورمان در نخستین دیدار خود در جدول حذفی، مقابل هوگو پریرا از پرتغال به میدان رفت و با پیروزی ۳ بر ۱ (۱۱–۶، ۷–۱۱، ۱۱–۶، ۱۱–۷) رقیب اروپایی را از پیش رو برداشت و به جمع هشت بازیکن برتر این رقابت‌ها صعود کرد.

امیری حالا باید در مرحله یک‌چهارم نهایی برای راهیابی به جمع چهار نفر برتر و کسب مدال تلاش کند.

هدایت ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها بر عهده امین میرالماسی و سرپرستی کاروان اعزامی به عهده امین شیروانی است.