پخش زنده
امروز: -
حدود ۲۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا در استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی استان گفت: امسال طی ۲ مرحله حدود ۲۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا به استان اختصاص یافت و در تمام شهرستانها توزیع شد.
محمدباقر ملکپور از تخصیص واکسن به گروههای حساس از جمله سالمندان بالای ۶۵ سال، مادران باردار، بیماران خاص و افراد دارای سیستم ایمنی پایین خبر داد.
وی همچنین توصیه کرد: افرادی که موفق به تامین واکسن آنفلوآنزا نشدهاند با تغذیه سالم، استفاده از مکملهایی نظیر ویتامین C و D و خودمراقبتی خود را از ابتلا به انواع ویروسهای آنفلوآنزا ایمن نگه دارند.