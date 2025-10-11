پخش زنده
دانش آموز فلاورجانی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد علی رهنما، دانش آموز هنرستان شهدای مدافع امنیت فلاورجان و عضو تیم سپاهان به نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا دعوت شد.
نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا تا سهشنبه ۲۲ مهر در اردوگاه تیمهای ملی فوتبال در حال برگزاری است.
کادر فنی تیم ملی پس از برگزاری ۷ اردوی انتخابی و ارزیابی ۱۹۶ بازیکن و همچنین بررسی دقیق لیگ برتر کشور، نخستین فهرست این تیم را با ۲۶ بازیکن اعلام کرد.
گفتنی است تیم ملی نوجوانان از یکم تا ۹ آذر باید در گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا به میزبانی هند شرکت کند.