به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در برنامه ملاقات عمومی روزهای شنبه در تشریح روند معمول این جلسات گفت: معمولاً با توجه به زمان اختصاص ‌یافته، تقاضای ۲۰ تا ۲۵ نفر را در این جلسات بررسی می‌کردیم.

وی با اشاره به تغییر ایجاد شده در این هفته، افزود: در بررسی اخیر، مشاهده کردیم که تعداد متقاضیان و عزیزانی که در نوبت هستند، افزایش یافته و این احتمال وجود دارد که مدتی برای طرح مسائل خود معطل بمانند، بنابر این برای امروز تصمیم گرفتیم با ۶۰ نفر که ثبت‌نام کردند، ملاقات کنیم.

رحمانی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی، معاونین استانداری و کارشناسان مربوطه نیز حضور داشتند تا بتوانیم به بهترین شکل به درخواست‌ها رسیدگی کنیم که بحمدالله روند کار به خوبی پیش رفت.

استاندار ابراز داشت: قطعا دستوراتی که صادر می‏شود، نهایتاً توسط دستگاه اجرایی مربوطه اعم از بانک‌ها در موارد کمک‌های مالی، بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری‌ها و تمامی نهادهای ذی‌ربط با فوریت و سرعت لازم پیگیری و اجرایی خواهد شد.

به گفته استاندار، مسائل مطرح‌ شده طیف وسیعی از فعالیت‌های عمرانی مورد نظر هم ‌استانی‌ها گرفته تا مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی بود.

استاندار عنوان کرد همه موارد با پیگیری جدی همکارانم در استانداری، واحد بازرسی و تلاش مجموعه مدیران و کارشناسان مربوطه، حل و فصل خواهد شد و ان‌شاءالله خواهیم توانست رضایتمندی مردم عزیز را فراهم آوریم.