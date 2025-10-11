پخش زنده
کمیسیون مربیان خارجی وزارت ورزش و جوانان در دومین نشست تخصصی خود، رزومه گزینههای سرمربیگری تیمهای ملی دوومیدانی، هندبال بانوان و پدل را بررسی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون مربیان خارجی وزارت ورزش و جوانان، دومین نشست تخصصی خود را صبح امروز، شنبه (مهر ماه) به ریاست دکتر احمد دنیامالی، مقام عالی این وزارتخانه برگزار کرد تا در خصوص گزینههای سرمربیگری جدید تیمهای ملی تصمیم گیری کند.
در این جلسه از فدراسیونهایی که به تازگی برای استخدام مربی خارجی کردند و یا در حال سپری کردن این مسیر هستند نیز دعوت به عمل آمد تا در خصوص رزومه گزینههای پیشنهادی خود توضیحات لازم را ارائه دهند.
هندبال، دوومیدانی و تنیس سه فدراسیونی بودند که روسا و نمایندههای آنها در نشست تخصصی کمیسیون مربیان خارجی حاضر شدند و به تفکیک گزارشهایی را در حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک شرح دادند.
علیرضا پاکدل، رییس فدراسیون هندبال با بیان این که این فدراسیون حساب ویژهای روی مدال آوری هندبال بانوان در میادین آسیایی پیش رو دارد از جذب یک سرمربی زن برای هندبالیستهای دختر خبر داد. «آنا کریستینا» که ملیتی پرتغالی دارد و از سوابق خوبی در تیمهای ملی و باشگاهی کشورش برخوردار است، پذیرفته که هدایت هندبال زنان ایران را به عهده بگیرد. او در حال حاضر با یکی از تیمهای باشگاهی اسپانیا قرارداد دارد و به محض اتمام تعهدش، از اواسط خرداد ماه به تهران خواهد آمد. کریستینا البته تا آن زمان به طور مقطعی در تمرینات تیم ملی هندبال زنان کشورمان حاضر میشود و در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض نیز روی نیکمت خواهد نشست.
«تیاگو رودریگز سانتونس» گزینهای است که فدراسیون تنیس، مسئولیت تیم ملی پدل را به او سپرده است. این مربی نیز پرتغالی است و تا پایان سال ۲۰۲۶ به صورت مقطعی با تیم ملی پدل کشورمان قراردادی را منعقد کرده است.
فدراسیون دوومیدانی نیز با توجه به تعدد رشتههای تحت پوشش خود، با چند مربی وارد مذاکره و کار شده است. «یانیس کولیدزیس»، اهل لتونی و مربی پرتاب چکش است. او یکی ماهی است که به ایران آمده و مشغول تمرینات با ملی پوشان این ماده است.
«نایجل آموس»، مربی دوی ۸۰۰ متر است که آفریقایی است. وی نیز دو هفته است که در تهران است و کارش را آغاز کرده است. «ویاچسلاو مشچریاکوف» از روسیه در مواد دهگانه و پرش بانیزه تخصص دارد و «اورلاندو اورتگا اچاوریا» از اسپانیا نیز مربی دوهای سرعت و مانع است. فدراسیون دوومیدانی در حال مذاکره با این دو مربی است.
رزومه چهار مربی خارجی دوومیدانی کار در شرایطی در این جلسه بررسی شد که احسان حدادی، رییس این فدراسیون مدعی شد تمامی مربیان طی مدت سه ماه به صورت آزمایشی در ایران خواهند بود در صورت رضایت از عملکرد آن ها، قرارداد طولانی مدت را منعقد میکنند.
بر اساس این گزارش وضعیت حضور و استخدام مربیان خارجی مذکور ظرف روزهای آینده از سوی کمیسیون تخصصی مربیان خارجی به فدراسیونها اعلام خواهد شد.