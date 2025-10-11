پخش زنده
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور برای نخستینبار در ایران، کلان طرح ملی تصویربرداری پیشرفته از سطح زمین با فناوری هایپراسپکترال را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، این فناوری که از نوینترین روشهای سنجشازدور در جهان به شمار میرود، امکان برداشت دادههای بسیار دقیق از سطح زمین را با تفکیک طیفی بالا فراهم میکند.
فناوری هایپراسپکترال قادر است جزئیترین تفاوتهای کانیشناسی، زمینشناسی و پوششهای سطحی را شناسایی کند و نقش مهمی در اکتشاف مواد معدنی، پایش محیطزیست، مدیریت منابع طبیعی و مطالعات زمینشناسی مهندسی ایفا نماید.
با اجرای این طرح ملی از سوی سازمان زمینشناسی واکتشافات معدنی کشور، ایران به جمع معدود کشورهایی میپیوندد که توانایی بهرهبرداری از دادههای هایپراسپکترال در مقیاس وسیع دارند؛ طرحی که میتواند موجب افزایش دقت مطالعات زمینشناسی، شتاب بخشیدن به اکتشاف ذخائر معدنی، کاهش هزینههای اکتشاف و ارتقای توان فناورانه کشور شود.