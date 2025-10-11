پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان به نمایندگان بازنشستگان فولاد خوزستان، قول داد مشکل کلیدی همسانسازی حقوق و تبعات ادغام صندوقهای بازنشستگی را تا سطح ملی پیگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در نشست با نمایندگان بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان با تقدیر از سالها خدمت این افراد در مشاغل سخت و زیانآور خود را نماینده آنها خواند و گفت: این مجموعه جوانی خود را پای این کار سخت گذاشتهاند و اگر بتوانیم برای حل مشکلات مردم قدمی برداریم، خدمتی ارزشمند انجام دادهایم.
وی با اشاره به آگاهی از مشکلات متعدد معیشتی، درمانی و مسکن بازنشستگان، درباره ادغام صندوقهای بازنشستگی اظهار کرد: استدلال بازنشستگان در این زمینه، کاملا صحیح است چرا که یک کارگر فولاد چه ارتباطی با صندوق بازنشستگی کشوری دارد.
استاندار خوزستان با اشاره به ایجاد تبعیض در حقوق پرداختی، خاطرنشان کرد: نمیشود یک بام و دو هوا داشت؛ این تفاوت که پس از واگذاری شرکت، یک گروه دریافتی متفاوتی با گروه قبل داشته باشند، باید حل شود.
وی از تماس فوری با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و اعلام کرد: روز یکشنبه طی تماس با مدیرعامل صندوق بازنشستگان کشور، مشکلات ایجاد شده را پیگیری میکنم.
موالی زاده همچنین از بازنشستگان فولاد خوزستان خواست تا نمایندگانی را با تهران اعزام کنند تا مسائل و مشکلات آنها به صورت جدی بررسی شود.
در نشست استاندار خوزستان با بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان، نمایندگان آنها خواستههای اصلی خود را ارائه دادند.
همسانسازی مستمری بر اساس ۹۰ درصد دریافتی همتراز شاغلان، بقای آییننامه مستمری مشاغل سخت و زیانآور بدون دخل و تصرف پس از انتقال به صندوق کشوری و حل و فصل نهایی پرداخت حق مناطق جنگی و کمتر توسعهیافته که از سال ۱۳۹۶ معطل مانده، از جمله خواستههای بازنشستگان فولاد بود.