معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: حمایت از ورزشکاران باید فراتر از جوایز ریالی بوده و شامل مشوق‌های نظام وظیفه و تحصیلی نیز باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی در جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش استان با اشاره به ضرورت فعال‌سازی شورای ورزش استان گفت: چهار کارگروه تخصصی شامل ورزش بانوان، حمایت از ورزش جانبازان و توان‌یابان، ورزش‌های قهرمانی و ورزش همگانی باید زیر نظر این شورا تشکیل شوند.

معاون استاندار با تأکید بر اینکه مشوق‌ها باید فراتر از جوایز ریالی باشند، افزود: ارائه مشوق‌های نظام وظیفه، تحصیلات، اولویت استخدام و عضویت در هیات مدیره باشگاه‌ها برای ورزشکاران می‌تواند انگیزه بیشتری برای آنان ایجاد کند. ایجاد تغییرات در شیوه‌نامه برای حمایت از ورزشکاران مناطق کمتر برخوردار، ورزشکاران خانم و رشته‌ها از اهداف سند تحولی یزد نوین است.

دهستانی با بیان اینکه باید تبعیض مثبت برای ورزشکاران مناطق کمتر برخوردار قائل شد، تصریح کرد: عدالت جنسیتی در حوزه ورزش و حضور خانم‌ها در هیئت مدیره‌ها از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل صندوق حمایت از ورزشکاران با مشارکت صنایع استان و برگزاری مجمع باشگاه‌های بزرگ ورزشی یزد به‌منظور هم‌فکری و تبادل نظر در زمینه توسعه ورزش استان تأکید کرد.