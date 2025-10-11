پخش زنده
رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: با وجود چالشهای ابتدای سال، صادرات غیرنفتی کشور در ششماهه نخست به سطح سال گذشته بازگشت، تراز منفی تجاری ۶۸ درصد بهبود یافت.
به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما،رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری با اشاره به عملکرد تجاری کشور اظهار داشت: سال گذشته که نخستین سال استقرار دولت چهاردهم بود، صادرات غیرنفتی رکورد تاریخی ۵۷ تا ۵۸ میلیارد دلار را ثبت کرد که با رشد ۱۵/۸ درصدی، بیسابقه بود.
محمدعلی دهقان دهنوی افزود: هرچند ابتدای امسال با افت صادرات به دلیل عواملی مانند جنگ ۱۲ روزه، حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و کمبود انرژی مواجه بودیم، اما در پایان ششماهه اول سال ۱۴۰۴ موفق شدیم عقبماندگی را جبران کنیم؛ بهطوری که صادرات غیرنفتی از ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار در ششماهه سال گذشته به ۲۵ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار در امسال رسید که از نظر وزنی نیز صادرات ۶ درصد رشد داشته است.
دهقان دهنوی با اشاره به واردات گفت: واردات در ششماهه ابتدای سال گذشته ۳۳ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که در امسال با ۱۵ درصد کاهش به ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسید. اگرچه کنترل واردات غیرضرور مؤثر بوده، اما باید توجه داشت ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه و کالاهای سرمایهای است و کاهش آن میتواند بر تولید اثر بگذارد.
وی حجم کل تجارت ششماهه را ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار اعلام کرد که ۹ درصد کاهش داشته، اما تراز تجاری غیرنفتی از منفی ۷/۵ میلیارد دلار در سال گذشته به منفی ۲/۴ میلیارد دلار در امسال بهبود یافته و ۶۸ درصد کاهش کسری داشته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به جهش صادرات خدمات اظهار کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی از ۶۰۰ میلیون دلار به ۹۰۰ میلیون دلار رسیده (رشد ۵۰ درصدی) و صادرات سایر خدمات از ۸۸۵ میلیون دلار به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
وی با اشاره به پیشبینی رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: دستیابی به این هدف بسیار دشوار بوده و نیازمند تلاش گسترده، برنامهریزی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و رفع موانع داخلی و خارجی است.
برنامههای روز ملی صادرات
دهقان دهنوی اعلام کرد برنامههای روز ملی صادرات از ماهها قبل آغاز شده و صادرکنندگان نمونه انتخاب شدهاند. امسال برای نخستینبار «هفته صادرات» برگزار میشود و هر روز به یکی از موضوعات تخصصی صادرات و قانونگذاری، صادرات خدمات، تولید صادراتمحور، پشتیبانی از صادرات (لجستیک، استاندارد، بیمه، حملونقل)، صادرات و رویدادهای تجاری، صادرات و بازارهای بینالمللی، سرمایهگذاری برای صادرات اختصاص دارد.
وی افزود: در این برنامهها نشستها و پنلهای تخصصی با حضور بخش دولتی و خصوصی برگزار میشود و هر نشست راهکارهای جدیدی برای توسعه صادرات ارائه خواهد کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد مراسم اصلی روز ملی صادرات با حضور رئیسجمهور برگزار شود و با تقدیر از صادرکنندگان نمونه، فرهنگ صادرات در کشور بیش از پیش ترویج شود.