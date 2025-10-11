پخش زنده
صداوسیما مرکز مازندران از میان آقایان با اولویت بومیپذیری در رشتههای فنی و مهندسی و مشاغل صیانت و حفاظت نیرو جذب میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صداوسیما مرکز مازندران به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود، از میان آقایان با اولویت بومیپذیری در ردههای شغلی فنی و مهندسی و صیانت و حفاظت، از طریق آزمون استخدامی نیرو جذب میکند.
بر این اساس، متقاضیان میتوانند تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ از طریق سامانه الکترونیکی jobregister.ir نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
مشاغل مورد نیاز در بخش فنی و مهندسی شامل: کاردان انتقال و انتشار، کاردان صدا و تصویر، کاردان تأسیسات و مهندس امنیت سایبری است.
در بخش صیانت و حفاظت نیز: کارشناس صیانت رسانه، کارشناس حفاظت رسانه و کارمند صیانت و حفاظت رسانه مورد نیاز میباشد.
این فراخوان با اولویت جذب نیروهای بومی و واجد شرایط منتشر شده است.