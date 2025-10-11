پخش زنده
مجتمع مس سرچشمه با همکاری گسترده با ۲۱ دانشگاه و ۱۲ شرکت دانشبنیان، بیش از ۲۰۰ طرح تحقیقاتی را در حوزههای معدنی، فنی و محیطزیستی در دست اجرا دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسپرس، مدیر امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه گفت: در حال حاضر ۱۶۰ طرح تحقیقاتی در این مجتمع در حال اجرا و ۵۰ طرح دیگر نیز در دست اقدام است.
حسینی روحالامینی با بیان اینکه هم اکنون مجتمع مس سرچشمه با ۲۱ دانشگاه و ۱۲ شرکت دانشبنیان و مراکز تحقیقاتی همکاری دارد، افزود: در همین رابطه از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، ۳۸ طرح جدید تحقیقاتی در این مجتمع تعریف و ۲۶ طرح به پایان رسیده است. با اینکه در سال گذشته نیز ۱۳۶ طرح تعریف و ۱۰۶طرح به سرانجام رسیده است.
وی با اشاره به گستره فعالیتهای تحقیقاتی این مجتمع افزود: فعالیتهای تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه براساس فرآیندها و فناوریهای صنعت مس، در شش حوزه تحقیقات معدنی، فرآوری مواد، پیرومتالورژی، هیدرومتالورژی، آب و محیطزیست و فنی و مهندسی انجام میشوند.
به گفتهی حسینیروحالامینی، محورهای پژوهشی این طرحها در قالب ده محور توسعه فناوری که شامل توسعه و مدیریت منابع انسانی، زنجیره تأمین، تعمیر و نگهداری پیشبینانه، فرآیند و عملیات، مدیریت آب، مدیریت انرژی، مدیریت باطله و پساب، بومیسازی قطعات و فرآیندها با سطح تکنولوژی متوسط و بالا، ایمنی و محیطزیست و توسعه صنایع پاییندستی مس تعریف می شوند.