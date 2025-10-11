مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش، گفت: در شش ماهه گذشته بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ فروند شناور تجاری، مسافربری، تفریحی از بندر کیش جابجا شدند.

جابجایی بیش از ۵ هزار شناور تجاری، مسافری و تفریحی از بندر کیش

جابجایی بیش از ۵ هزار شناور تجاری، مسافری و تفریحی از بندر کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید محمدحسین رضوی طوسی، گفت: عملیات تخلیه و بارگیری در ۶ ماهه اول امسال ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ تُن بود و بیش از ۶۶ هزار تُن از آن به عملیات غیرنفتی اختصاص یافته است.

او، گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۶۶ هزار و ۹۰۰ تن عملیات غیرنفتی و ۵۲ هزار تُن عملیات نفتی در بندر کیش انجام شد و این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال هشت درصد افزایش داشته است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش، گفت: بیش از ۷۳۴ هزار و ۳۰۰ نفر مسافر و گردشگر نیز در این مدت از بندر کیش جابجا شدند و ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

رضوی طوسی، آمار بازرسی شناور‌ها در بندرکیش را بیش از ۳۲۰ شناور اعلام کرد و گفت: بازرسی‌ها با هدف نظارت بر ایمنی تردد دریایی، رعایت مقررات بندری و کنترل استاندارد‌های زیست محیطی انجام شده است.