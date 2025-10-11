رئیس امور تدارکات و عملیات کالا شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت: شش‌ماهه نخست امسال، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال برای تأمین اقلام گازرسانی در استان هزینه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ قادر جعفرزاده، اظهار کرد: با توجه به تداوم پروژه‌های گازرسانی در استان، طی نیمه نخست سال‌جاری بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال برای تأمین انواع اقلام مورد نیاز گازرسانی هزینه شده است.

وی افزود: همچنین در همین بازه زمانی، قرارداد‌هایی به ارزش بیش از ۳۷۰۰ میلیارد ریال با تولیدکنندگان داخلی برای تأمین انواع ایستگاه‌ها، لوله‌های فولادی و پلی‌اتیلنی و سایر تجهیزات گازرسانی منعقد شده است.

جعفرزاده در ادامه با اشاره به عملکرد نیمه اول امسال در حوزه تحویل کالا به پیمانکاران، گفت: طی این مدت بیش از ۴۹۲ هزار متر لوله گازرسانی شامل ۳۹۲ هزار متر لوله پلی‌اتیلنی و ۱۰۰ هزار متر لوله فولادی به پیمانکاران تحویل داده شده است.

رئیس امور تدارکات و عملیات کالا شرکت گاز آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: نیمه نخست سال‌جاری، همچنین ۲۸ دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز و هیتر به پیمانکاران و ۳۲ هزار عدد انواع کنتور و رگلاتور به نواحی گازرسانی استان تحویل شده است.

وی در پایان با اشاره به سیاست شرکت در زمینه بهینه‌سازی موجودی اقلام انبار، گفت: طی شش ماهه اول امسال، در راستای کاهش اقلام راکد و مازاد، ۱۱۶ قلم کالا به ارزش بیش از ۱۷۴ میلیارد ریال به سایر شرکت‌های گاز استانی واگذار شده است.