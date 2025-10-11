پانصد و چهلمین مرکز توانبخشی بیماران روان مزمن کشور با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، در سبزوار به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، جواد حسینی در مراسم افتتاح این مرکز که با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شد، گفت: سازمان بهزیستی کشور در حوزه‌های حمایتی، توانمندسازی، بازپیوند و فرصت‌آفرینی برای بهبودیافتگان اعتیاد، از طریق ۶۸ مرکز و مدیریت مورد، بیش از ۶۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد.

وی با اشاره به گستره خدمات بهزیستی در بخش توانبخشی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر دارای معلولیت در کشور زندگی می‌کنند که حدود ۱۲ درصد جمعیت ایران را شامل می‌شوند و از این تعداد، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش مستقیم و مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی هستند.

معاون وزیر رفاه ادامه داد: در ۳۲۳۹ مرکز آموزشی، توانبخشی، کارگاهی و حمایتی خدمات متنوعی به افراد دارای معلولیت ارائه می‌شود و ۱۵۸ هزار نفر از این جامعه هدف از بیش از ۱۰ نوع خدمت آموزشی، توانبخشی و حمایتی بهره‌مند هستند.

به گفته حسینی، مراکز آموزشی و توانبخشی شامل خدمات ویژه به معلولان ذهنی، سالمندان، ناشنوایان، نابینایان، مبتلایان به اوتیسم، بیماران جسمی‌ـ‌حرکتی، افراد دارای ضایعه نخاعی و اختلالات بلع است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح پانصد و چهلمین مرکز توانبخشی بیماران روان مزمن اظهار داشت: پیش از این، ۵۳۹ مرکز فعال در کشور وجود داشت و امروز با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، این عدد به ۵۴۰ مرکز افزایش یافت. بیش از ۴۰ هزار بیمار روان مزمن از خدمات این مراکز بهره‌مند هستند که ۸۵ درصد هزینه‌ها از طریق یارانه دولتی تأمین می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ضمن قدردانی از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه، راه‌اندازی کارگاه‌های حرفه‌آموزی، باشگاه‌های ورزشی، سیستم پاداش‌دهی "توکن" و امکاناتی مانند آرایشگاه، کافی‌شاپ و سوپرمارکت، روند درمان و بازتوانی بیماران روان مزمن تسریع شود.

وی افزود: در این مرکز همچنین بخش ویژه‌ای برای کودکان و نوجوانان راه‌اندازی خواهد شد تا خدمات آموزشی، روانی، اجتماعی و پرستاری به این گروه ارائه و زمینه بازپیوند آنان به جامعه فراهم شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اعتیاد در کشور گفت: در حال حاضر حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده مواد مخدر در ایران وجود دارد. سازمان بهزیستی با فعالیت سه هزار تیم پیشگیری، تاکنون ۵۲۱۴ محله را تحت پوشش قرار داده و ۱۵ میلیون نفر را در قالب طرح‌های پازک، پاترا و کیان آموزش داده است.

وی ادامه داد: در قالب طرح‌های مانا برای نوجوانان و خاتم برای زنان، در ۸۰۰ شهر کشور بیش از ۹۸ هزار نوجوان دختر و پسر تحت آموزش‌های پیشگیرانه و توانمندسازی قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حوزه کاهش آسیب اعتیاد، ۳۶۷ مرکز شامل دی‌آی‌سی، شلتر، گذری سیار، موبایل‌ون و ایستگاه‌های کانکسی کاهش آسیب، به ۸۳ هزار نفر خدمات ارائه می‌دهند. همچنین در بخش درمان غیردارویی، ۱۲۱۲ مرکز از جمله کمپ‌های ماده ۱۵، تی‌سی و ماده ۱۶ به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ارائه خدمت می‌کنند.

حسینی در پایان با اشاره به طرح‌های ملی غربالگری ناشنوایی و بینایی گفت: در طرح غربالگری ناشنوایی تاکنون ۱۸ میلیون نوزاد و کودک مورد غربالگری قرار گرفته و بیش از ۵۰ هزار نفر از ناشنوایی نجات یافته‌اند. همچنین در طرح غربالگری بینایی با ۶۲ میلیون مورد غربالگری، حدود ۵۵۰ هزار کودک از تنبلی چشم نجات یافته و میزان شیوع این عارضه به یک و نیم درصد کاهش یافته است.