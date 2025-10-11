سایت‌های نسل چهارم همراه اول در پنج روستای شهرستان کلات به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، این سایتها در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش خدمات دولت الکترونیک، در روستا‌های کریم‌آباد، کالو، کرناوه شیرین، کرناوه شور و سنگ‌دیوار افتتاح شد.

مازیار حمیدی گفت: این طرح با شش میلیار تومان هزینه به بهره‌برداری رسیده است و با اجرای آن، ساکنان این روستا‌ها از پوشش کامل اینترنت پرسرعت نسل چهارم همراه اول بهره‌مند شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش شکاف ارتباطی میان مناطق شهری و روستایی، افزایش دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و بهبود کیفیت زندگی در مناطق کم‌برخوردار عنوان کرد.