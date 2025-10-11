پخش زنده
قرعهکشی مرحله سوم جام حذفی فوتبال کشور برگزار شد و طی آن تیمهای راه یافته به این مرحله حریفان خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی مرحله سوم فصل جاری جام حذفی فوتبال کشور امروز با حضور مسئولان سازمان لیگ و تیمهای راه یافته به این مرحله و همچنین تیمهای حاضر در لیگ یک برگزار شد که به شرح زیر است:
* داماشیان گیلان - هوراسپور ارومیه
* شناورسازی قشم - آکادمی بلوچ
* نیروی زمینی - فولاد ب اهواز
* چوکا تالش - استقلال ب سیستان و بلوچستان
* شهرداری نوشهر - نود ارومیه
* کشت و صنعت خلخال - پارس جنوبی جم
* برق شیراز - صنعت نفت آبادان
* شهرداری مریوان - مس کرمان
* کیا تهران - آریو اسلامشهر
* شهر آرکا - مس شهر بابک
* نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس
* مس سونگون - بعثت کرمانشاه
* کلبادی نژاد گلوگاه - هوادار تهران
* اسپاد الوند تهران - فولاد هرمزگان
* نساجی مازندران - شهید قندی یزد
* سایپا تهران - فرد البرز
با پایان این رقابتها ۱۶ تیم به مرحله دوم صعود خواهند کرد تا با ۱۶ تیم لیگ برتر فصل جاری رقابت کنند.