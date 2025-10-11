همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان، فارس ایران»، شبکه آموزش هشت مستند با محوریت هویت ایرانی، ایثار و تلاش مردمان استان فارس را روانه آنتن می‌کند.

«ایران‌جان، فارس ایران» با روایت هایی مستند از عشق، ایثار و زندگی در شبکه آموزش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه مستند‌ها از شنبه تا جمعه ۱۹ تا ۲۵ مهرماه در قالب ویژه‌ برنامه‌ای با هدف معرفی چهره‌های الهام‌بخش و روایت‌های واقعی از زندگی مردم ایران پخش می‌شود.

در این ویژه‌ برنامه‌ها ، مستند «رتبه اول» شنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۱۶ و تکرار آن ۲۰ مهر ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود.

مستند «بنای محبت شاه‌چراغ» نیز ۲۰ مهرماه ساعت ۱۵:۴۵ و تکرار آن ۲۱ مهر ساعت ۱۰ صبح روی آنتن خواهد رفت.

مستند «قیچی باغبانی» در ۲۱ مهر ساعت ۱۵:۴۵ و تکرار آن ۲۲ مهر ساعت ۱۰ صبح، و مستند «کرش» در ۲۲ مهر ساعت ۱۵:۴۵ و تکرارش ۲۳ مهر ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود.

همچنین مستند «من یک چوپانم» ۲۴ مهر ساعت ۱۵:۴۵، «آشیخ علی» ۲۵ مهر ساعت ۱۶:۳۰ و در نهایت مستند تأثیرگذار «آرشام؛ فرزند ایران» که روایتی از زندگی شهید آرشام سرایداران، کودک ۱۰ ساله‌ای که در حمله تروریستی حرم شاه‌چراغ (ع) به شهادت رسید؛ ۲۳ مهرماه ساعت ۱۵:۴۵ از شبکه آموزش پخش می‌شود. تکرار این مستند ۲۴ مهر ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.

این مجموعه مستند‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایرانی‌اسلامی، بازنمایی چهره‌های شاخص مردمی و برجسته‌سازی ارزش‌های ایثار و امید در جامعه، در جدول پخش شبکه آموزش جای گرفته است.