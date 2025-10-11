پخش زنده
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: علی رغم گذشت دو روز از آغاز اجرای توافق آتشبس براثر قحطی و سوء تغذیه در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۱ شهید از جمله ۱۱۶ پیکر از زیر آوار خارج شده و ۷۲ مجروح به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که مجموع شمار شهدا از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به ۶۷ هزار و ۶۸۲ نفر رسیده و ۱۷۰ هزار و ۳۳ نفر نیز مجروح شدهاند.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که ۴۶۳ نفر از شهدا، از جمله ۱۵۷ کودک، بر اثر قحطی و سوءتغذیه جان خود را از دست دادهاند.
این وزارتخانه اعلام کرده است که دهها پیکر جدید از زیر آوار بیرون کشیده شده و موارد مرگ ناشی از قحطی و سوءتغذیه همچنان رو به افزایش است.
منابع پزشکی هشدار دادهاند که با وجود اعلام آتشبس، نبود کمکهای انسانی کافی و تخریب گسترده زیرساختهای درمانی، خطر مرگ ناشی از گرسنگی و کمبود دارو همچنان جان هزاران غیرنظامی فلسطینی را تهدید میکند.
مقامهای بهداشتی از جامعه جهانی خواستهاند تا برای اجرای فوری تعهدات مندرج در توافق آتشبس و تضمین ورود مستمر کمکهای غذایی و دارویی به نوار غزه اقدام کنند.