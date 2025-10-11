پخش زنده
بازی خلاقانه «همه کاره» در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این سرگرمی با ساختاری متفاوت و کارکردی چندمنظوره، از سوی ادارهکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری برای کودکان و نوجوانان بالای هفت سال طراحی و تولید شده است.
سرگرمی «همه کاره» با پیوند میان آموزش، بازی و پرورش خلاقیت و همچنین با هدف پیشرفت توانمندیهای ذهنی و مهارتی کودکان تولید شده است.
این سرگرمی کاربردی و خلاقانه در قالب صفحهای دایرهای شکل طراحی شده که به عنوان بستری باز و بیانتها، امکان اجرای طیف وسیعی از بازیها - بیش از ۲۰ بازی - را برای کودک فراهم میسازد.
سرگرمی «همه کاره» با طراحی ایمان شریفی از پنج حلقه تشکیل شده است که دو حلقه آن قابلیت چرخش است.
طراحی منحصربهفرد این صفحه، امکان ساخت و اجرای انواع معماها و پرسشهای هوش را در خانههای آن فراهم میسازد.
کاربر در این بازی میتواند با بهرهگیری از ماژیک وایتبرد، بارها و بارها محتواهای متنوع آموزشی و سرگرمکننده روی آن ایجاد کرده و پاک کند، بدون آنکه کیفیت تجربه بازی کاهش یابد.
در دفترچه همراه این محصول، بیست بازی پیشنهادی ارائه شده است که هر یک با هدف تقویت دقت، تمرکز، خلاقیت و توان حل مسئله طراحی شدهاند؛ با این حال، ظرفیت واقعی این سرگرمی بسیار فراتر از تعداد بازیهای موجود در دفترچه است و زمینهای گسترده برای تجربههای نوآورانه، ابداع بازیهای تازه و افزایش توان ذهنی کودکان فراهم میآورد.
سرگرمی «همه کاره» هماکنون از طریق تارنمای فروش محصولات فرهنگی کانون به نشانی digikanoon.ir و فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دسترس علاقهمندان قرار دارد.