به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به پایان مرمت، بهسازی زیرساخت‌ها و ایمن‌سازی باغ جهانی فین کاشان گفت: این عملیات مرمتی با هدف حفاظت از ارزش‌های تاریخی و ارتقای کیفیت خدمات به بازدیدکنندگان و بر اساس طرح‌های مصوب شورای فنی میراث‌فرهنگی و کمیته راهبری با بیش از ۷۵ میلیارد ریال هزینه اجرا شد.

امیر کرم‌زاده افزود: ازجمله اقدامات انجام شده، ساماندهی و بهسازی سرویس‌های بهداشتی و هشتی ورودی با بر ۲۰ میلیارد ریال هزینه، حفاظت تخصصی از درختان کهن‌سال باغ با هزینه‌ای حدود ۱۰ میلیارد ریال و مناسب‌سازی مسیر‌ها برای توانخواهان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: به‌منظور صیانت از عناصر زنده و تاریخی باغ فین، طرحی تخصصی در حوزه ساماندهی و سلامت سازی درختان کهن‌سال سرو و چنار به مرحله اجرا درآمد.

مجموعه تاریخی فین در کاشان با مساحت ۲۳ هزار و ۷۰۰ مترمربع، سال ۱۳۱۴ در فهرست اثر‌های ملی و سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از ۹ باغ ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

شاه‌نشین، خلوت کریم‌خانی، کوشک، حوض خانه صفوی، حمام صفویه و قاجاریه، حوض جوش، شترگلوی فتحعلی شاه، جوی‌ها، بنای سر در و موزه ملی از جمله بخش‌های باغ فین کاشان است.

سامانه آبیاری منحصر بفرد باغ فین در بین تمامی باغ‌های ایرانی را که از چشمه سلیمانیه سیراب می‌شود از دیگر ارزش‌های این باغ جهانی است.