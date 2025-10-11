به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز با اشاره به برگزاری جشنواره آب و آسیاب در روستای سرآسیاب بخش امامزاده شهر بادرود از توابع این شهرستان گفت: در حاشیه این جشنواره از لوح ثبت ملی چهار درخت کهن‌سال توت در این روستا رونمایی شد.

هاجر شریفی افزود: اجرای برنامه‌های متنوع از جمله ورزش‌های باستانی، بازی‌های بومی و محلی، پخت غذا‌های سنتی، نمایشگاه صنایع‌دستی و فروش محصولات محلی، کمدین استندآپ، موسیقی سنتی و غرفه نقاشی کودک از برنامه‌های این رویداد بود.

روستای سرآسیاب در قسمت جنوب شرقی شهر بادرود و به علت عبور آب چشمه‌های کرکس از این روستا، آسیاب‌های آبی ساخته شده و به سرآسیاب معروف شده است. درختان توت این روستا بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد.