وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح تحول درسی اساسی‌ترین برنامه نظام تعلیم و تربیت و نظام آموزشی کشور است و اجرای آن که با نگاه جامعی طراحی شده است، هفت سال زمان می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا کاظمی امروز در نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعضای شورای معاونان و مدیران و روسای نواحی و مناطق آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به اینکه کتاب‌های پایه اول ابتدایی طراحی شده است، گفت: آموزش و پرورش نیازمند نگاه بلندمدت و عمیق است و با برنامه کوتاه مدت به اهداف مورد نظر نمی‌رسیم.

وی با بیان اینکه تحول در نظام آموزشی کشور نیازمند همراهی و هم افزایی نیرو‌ها از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است، بر ضرورت تحول در ساختار نظام آموزشی هم تاکید و اظهار کرد: در زمان حاضر با ساختاری از هم گسیخته و جزیره‌ای مواجه هستیم.

وزیر آموزش و پرورش «طرح تقویت آموزش و پرورش» که به همت اعضای کمیسیون آموزش و پرورش مجلس طراحی شده است را بهترین طرح برای اصلاح ساختار نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و گفت: این طرح می‌تواند بخشی از خلاء‌های موجود را برطرف کند.

کاظمی ضعیف بودن پوشش پیش دبستانی، پائین بودن حق مدیریت مدیران مدارس و سهم ۲.۹ درصدی آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی را از دغدغه‌های دولت دانست و اظهار کرد: در کنار برنامه ریزی بلند مدت برای حل چالش‌های موجود، نمی‌توانیم از مسائل روزمره غافل باشیم.

وی با اشاره به اجرای نهضت عدالت آموزشی گفت: هفت هزار و ۷۰۰ مدرسه در برنامه ساخت قرار گرفته است و فردا ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه افتتاح می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر لزوم گسترش مهارت آموزی اعلام کرد: ساخت ۸۵۶ هنرستان همجوار واحد‌های تولیدی هدف گذاری شده است و امسال ۱۵۵ هنرستان به ظرفیت هنرستان‌های کشور اضافه شد.

کاظمی اظهار کرد: شاخه مهارت باید ۶۰ تا ۷۰ درصد دانش آموزان را پوشش دهد تا با چالش بیکاری مواجه نشویم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بازمانده از تحصیل در کشور به لحاظ مسائل و کمبود‌های آموزشی کمتر از سه درصد است اظهار کرد: ۱۲ هزار معلول جسمی و روانی داریم که امکان ورود به چرخه تعلیم و تربیت را ندارند.

کاظمی در این نشست به تعدادی از مسائل و مشکلات مطرح شده توسط اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و مدیران و مسئولان تعلیم و تربیت استان پاسخ داد.

لزوم تکمیل زیرساخت‌های آموزشی، ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی و بازنگری در برنامه هدایت تحیصیلی از موارد مطرح شده در این نشست بود.