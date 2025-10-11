پخش زنده
شهردار نهاوند گفت: با پیگیری شهرداری نهاوند و حمایت اداره میراث فرهنگی قلعه تاریخی این شهر بازسازی و احیا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید یوسفینوید با بیان اینکه شهر نهاوند به عنوان یکی از شهرهای تاریخی ایران بوده است و قلعه تاریخی این شهر که آثار به جا مانده از روزگاران بسیار دیرپای ایران است از بین رفته است، افزود: بازسازی این قلعه برای اینکه هویت و تاریخ شهر نهاوند را آشکار کند و بتواند برای آیندگان از گذشتگان روایت کند، ضروری است.
او تأکید کرد: محل واقعی قلعه نهاوند به وسعت حدود دو هکتار شناسایی و محدود و حریم آن مشخص شده است و در گام نخست اراضی این محدوده برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ ارسال شده و پس از آن عملیات بازسازی آغاز خواهد شد.
شهردار نهاوند با بیان اینکه این قلعه با مساحت ۱۰هزار مترمربع بزرگتر از قلعه فلکالافلاک لرستان است، تصریح کرد: موقعیت استراتژیک و حاکمیتی قلعه نهاوند آن را به یکی از مهمترین بناهای تاریخی غرب کشور تبدیل کرده است و باید پس از هگمتانه برای ثبت ملی و احیای آن تلاش جدی انجام شود.
یوسفی نوید با بیان اینکه در پیرامون قلعه نهاوند محدودههای بافت فرسوده شهر نهاوند قرار دارد که یکی از اهداف شرکت بازآفرینی شهری ایران کمک به مدیریت شهری برای رفع مشکلات بافتهای فرسوده است، گفت: در صورتی که بازسازی قلعه تاریخی نهاوند انجام شود بهعنوان یک مکان گردشگری بسیار مهم برای شهر نهاوند مورد استفاده قرار میگیرد.