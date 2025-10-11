پخش زنده
امروز: -
میز اقتصادی استان با بررسی طرحهای اولویت دار و بررسی مشکلات صنایع دارای بحران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نشست که با حضور مدیران اقتصاد استان برگزار شد، راههای حل مشکلات در حوزه صنایع دستی بررسی و پیشنهادات برای رشد این بخش احصا شد.
پیشنهادات و راه حلها در این بخش شامل تعیین تکلیف رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات صنایع دستی، درخواست برای تکمیل هتلهای ۵ ستاره با بالای ۵۰ درصد پیشرفت، معرفی منطقه ویژه گردشگری سلامت و مشخص کردن میزان نقره قابل حل برای مسافران بود.
در نشست امروز طرحها اقتصادی در حوزه دانش بنیان، سلامت و درمان، توسعه زیرساخت، صادرات، محرومیت زدایی هم مطرح و بررسی شد.
در این جلسه مقرر شد طرحهای اولویت تار پس از بررسی نهایی برای تصویب به بالاترین نهاد اجرایی کشور ارسال شوند.