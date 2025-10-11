به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نشست که با حضور مدیران اقتصاد استان برگزار شد، راه‌های حل مشکلات در حوزه صنایع دستی بررسی و پیشنهادات برای رشد این بخش احصا شد.

پیشنهادات و راه حل‌ها در این بخش شامل تعیین تکلیف رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات صنایع دستی، درخواست برای تکمیل هتل‌های ۵ ستاره با بالای ۵۰ درصد پیشرفت، معرفی منطقه ویژه گردشگری سلامت و مشخص کردن میزان نقره قابل حل برای مسافران بود.

در نشست امروز طرح‌ها اقتصادی در حوزه دانش بنیان، سلامت و درمان، توسعه زیرساخت، صادرات، محرومیت زدایی هم مطرح و بررسی شد.

در این جلسه مقرر شد طرح‌های اولویت تار پس از بررسی نهایی برای تصویب به بالاترین نهاد اجرایی کشور ارسال شوند.