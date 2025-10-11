پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیشبینی افزایش رطوبت و وقوع مه در برخی نقاط استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزهزاری اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز شنبه ۱۹ مهر سرعت وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان خوزستان به صورت متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود، بنابراین احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
وی افزود: شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود. از اواخر وقت فردا تا اواسط روز سهشنبه به ویژه روز سهشنبه، جریانهای جنوبی سبب افزایش رطوبت در مناطق ساحلی، جنوبی، مرکزی و احتمال وقوع مه یا مه رقیق در مناطق جنوبی و ساحلی خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانهروز گذشته رامشیر با ۳۹.۳ و ایذه با ۱۱.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خوزستان گزارش شدهاند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۳۸.۶ و ۲۲.۶ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.