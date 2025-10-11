معاون آبزیپروری شیلات استان:
برداشت ۴ هزار و ۳۰۰ تن میگوی پرورشی از پرورشگاههای استان بوشهر
طیبه دهاز گفت: برداشت میگوی پرورشی در استان بوشهر از شهریور آغاز و تا کنون ۴ هزار و ۳۰۰ تن میگو از کشتزارهای استان برداشت شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ معاون آبزیپروری ادارهکل شیلات استان بوشهر در بازدید از برداشت میگو از یک پرورشگاه در مجتمع شیف بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: استان بوشهر پیشرو تولید میگوی پرورشی در کشور است و نزدیک به نیمی از میگوی پرورشی کشور در این استان تولید میشود.
طیبه دهاز افزود: امسال ۱۲ مجتمع پرورش میگو در استان فعال شد و ۳۵۱ مزرعه در ۴ هزار و ۹۸۷ هکتار به زیر کشت میگو رفت.
او اضافه کرد: ۲۲ مرکز تکثیر میگو در استان فعال است که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون قطعه لارو تولید کردند؛ از این میزان ۲ میلیاد و ۴۰۰ لارو در کشتزارهای استان بوشهر ذخیرهسازی شد و ۳۰۰ میلیون قطعه لارو نیز به دیگر استانهای کشور فرستاده شد.
دهاز بیان کرد: ذخیرهسازی میگو از ۱۵ فروردین آغاز شد و تا پایان مرداد ادامه داشت؛ کار برداشت میگو نیز از شمال استان از روزهای نخست شهریور آغاز شد که تا آذر ادامه خواهد داشت.
معاون آبزیپروری ادارهکل شیلات استان بوشهر با اشاره به این که میگوی پرورشی امسال بسیار باکیفیت است، گفت: تا کنون میگوی آماده برداشت از نزدیک به هزار و ۲۰۰ هکتار از کشتزارهای استان برداشت شده که میزان آن ۴ هزار و ۳۰۰ تن است.
پارسال بیش از ۱۷ هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر برداشت شد که پیشبینی شده این میزان امسال بیشتر باشد.
طیبه دهاز با اشاره به این که میگوی پرورشی از صادرات ارزآور برای استان و کشور است، گفت: بخش بیشتر میگوی پرورشی برداشتشده در استان بوشهر به کشورهای روسیه و خلیج فارس صادر و بخشی از آن نیز وارد بازار داخل میشود.
او یکی از مشکلات پرورش میگو را بیماریها دانست که تهدید جدی برای این صنعت بود و تولید میگو را در استان و کشور کاهش داده است؛ معاون شیلات استان بوشهر میگوید با رعایت بهداشت، تولید لارو باکیفیت، مدیریت آب و تغذیه و آمادهسازی مناسب میتوان بیماریهای میگو را کنترل کرد.