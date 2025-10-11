استاندار مرکزی در مراسم آغاز بهرهبرداری و عملیات اجرایی نیروگاههای خورشیدی به ظرفیت ۶۵۰ مگاوات در سراسر کشور گفت: تاکنون ۲۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی به بهرهبرداری رسیده و تمام ظرفیتها برای توسعه این نیروگاهها به کار گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلی،استاندار مرکزی درحاشیه بهره برداری از ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی گفت: در استان مرکزی تولید ۵ هزار مگاوات برق هدفگذاری شده که ۵۰۰ مگاوات آن مربوط به برنامه امسال است.
او گفت: تاکنون برای پنجهزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه، مجوز صادر و زمین آنها به سرمایهگذاران تحویل شده که عملیات اجرایی سههزار مگاوات از آنها آغاز شده است؛ به این ترتیب، حدود ۵۰ درصد از مجوزهای صادرشده کشور در استان مرکزی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر هم گفت: آیین بهرهبرداری از ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
مجتبی داوودآبادی ادامه داد: در این مراسم ۵ نیروگاه جدید به ظرفیت مجموع ۲۳ مگاوات دراستان مرکزی به بهرهبرداری رسید و با این افتتاح ، نیروگاههای متصل به شبکه دراستان به ۲۴۰ مگاوات می رسد.