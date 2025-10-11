پخش زنده
امروز: -
خروش حامیان حقوق فلسطینیان در محکومیت نسل کشی رژیم صهیونیستی و حامیانش از لحظاتی پیش در خیابانهای مرکزی پایتخت انگلیس آغاز شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، در دو سال اخیر که رژیم صهیونیستی با حمایت شرکای غربی، به ویژه آمریکا، انگلیس و آلمان، به نسل کشی در فلسطین مشغول بود، هواداران فلسطین در انگلیس هر دو هفته یک بار، در همبستگی با ملت فلسطین و با هدف محکومیت جنایات اسرائیل و حامیانش علیه مردم فلسطین، تظاهرات علیه جنایات رژیم صهیونی در را با شرکت انبوه مخالفان صهیونیسم و امپریالیسم، در شهر لندن و دیگر شهرهای انگلیس برگزار کردند. در تظاهرات امروز نیز دهها هزار نفر از یهودیان، مسیحیان و مسلمانان، از ملیتهای گوناگون، برای نمایش مخالفت خود با سیاستهای حکومت انگلیس که از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی است راهی خیابانهای مرکزی پایتخت شدهاند و از ایستگاه "ویکتوریا امبنکمنت" در لندن، تا دفتر نخست وزیری انگلیس فریادهای خشم و انزجار خود را از نسل کشی در غزه و سکوت مجامع بین المللی دولتها در برابر آن ابراز میکنند.
معترضان پس از رسیدن به برابر دفتر نخست وزیری انگلیس، به سخنان سخنرانان این مراسم گوش فرا میدهند. نمایندگان شماری از سازمانهای هوادار فلسطین و صلح در انگلیس، از جمله "کارزار توقف جنگ" (Stop the War)، "ائتلاف همدردی با فلسطین" (Palestine Solidarity Campaign)، "کارزار خلع سلاح هستهای" (Campaign for Nuclear Disarmament)، "دوستان الاقصی" (Friends of Al-Aqsa)، انجمنهای ملی دانشجویی و معلمان انگلیس و نیز شماری از نمایندگان مجلس انگلیس، همراه با سخنرانان مسلمان، در بخش پایانی این مراسم، سخنرانی میکنند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات سراسری، از شهرهای گوناگون همچون باث (Bath)، دزبری (Deswbury)، بیرمنگهام، بریستول، کاونتری، دربی (Derby)، منچستر، لستر، لیدز، کولچستر، دورست (Dorset)، کاردیف، نیوکاسل، پورتسموث، ایپسویچ، دادلی (Dudley)، گلاسگو، باث (Bath)، ناتینگهام، لینکلن، پیتربورو، دارهام، شفیلد، آکسفورد، لوتون، پرستون، برادفور، بلکبرن، لنکستر، ساوثهمپتون، کمبریج، نوریچ، لیورپول، یورک، لستر و بریستول به لندن آمدهاند. شرکت کنندگانی که از خارج از لندن، برای شرکت در این تظاهرات حضور دارند، با خودروهای شخصی، اتوبوس و قطار به پایتخت انگلیس آمدهاند تا ضمن ابراز انزجار از جنایات جنگی اسرائیل و توطئههای صهیونیسم، از دولت انگلیس بخواهند صدور جنگ افزار برای ارتش صهیونی را متوقف کند.
خانم "لیندزی جرمن"، مدیر "کارزار توقف جنگ" (Stop the War Coalition) در انگلیس در بیانیهای نوشت طرح ترامپ برای آتش بس در غزه، طرحی واقعا استعماری است. وی که مدیر" بزرگترین کارزار ضد جنگ در اروپا"ست، دربیانیهای تاکید کرد به علت استعماری بودن طرح رئیس جمهور آمریکا، ما باید تا زمان آزادی فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی، برای تظاهرات به خیابانها بیاییم. به نوشته مدیر "کارزار توقف جنگ"، اگرچه براساس این طرح، آتش بس برقرار و اندکی از گرسنگی مردم غزه کم میشود، نباید گول خورد و تصور کرد که این طرح، راهی برای صلح درازمدت است، زیرا دونالد ترامپ، با شتاب، میخواست به جایزه صلح نوبل دست یابد. وی افزوده است این تظاهرات باید به یکی از بزرگترین تظاهرات حمایت از فلسطین، در پایتخت انگلیس مبدل شود، زیرا فلسطین، هنوز آزاد نشده است، عاملان نسل کشی در غزه محاکمه نشدهاند و بی عدالتیهایی که از سال ۱۹۴۸ در فلسطین صورت گرفت، برطرف نشده است. به نوشته مدیر "کارزار توقف جنگ"، در دو سال گذشته، دولتهای غربی از اسرائیل حمایت کردهاند، جنایات اسرائیل را لاپوشانی کردهاند، قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتهاند و در نسل کشی دست داشتهاند و اکنون با استیصال، در صدد پایان این جنگاند و ترامپ به نتانیاهو گفته است اسرائیل نمیتواند با همه جهان بجنگد. به نوشته وی، با این طرح استعماری ترامپ، آپارتاید اسرائیلی در فلسطین ادامه خواهد یافت، سرکوب مردم فلسطین تداوم دارد، شهرکهای غیرقانونی یهودیان در کرانه باختری و بیت المقدس، گسترش خواهد یافت، فروش سلاح به اسرائیل تداوم خواهد یافت و مصونیت اسرائیل در جوامع بین المللی، ادامه مییابد. به نوشته لیندزی جرمن، اگرچه باید از پایان بمباران غزه و حملات نظامی به آن شهر استقبال کرد، علل فراوانی وجود دارد که باید به تظاهرات در حمایت از فلسطین ادامه داد.