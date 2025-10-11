به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این خبر گفت:اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در دو بخش «رشته‌های با آزمون» و «پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی» از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.

وی افزود: پذیرفته‌شدگان لازم است از ۲۱ مهرماه برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم جهت ثبت‌نام به سایت رسمی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در توضیح جزئیات اعلام نتایج گفت: کارنامه علمی داوطلبان شامل رتبه متقاضی در هر یک از کدرشته‌محل‌ها، رتبه آخرین فرد پذیرفته‌شده در سهمیه مربوطه و اولویت رشته‌محل قبولی حداکثر تا ۲۸ مهرماه در درگاه سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

اعلام نتایج دانشگاه آزاد اسلامی

به گفته رئیس سازمان سنجش، نتایج رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی (به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) به‌طور هم‌زمان از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در دسترس است.

محمدی تأکید کرد: داوطلبانی که هم در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده‌اند، تنها مجاز به ثبت‌نام در یکی از محل‌های قبولی هستند و در صورت ثبت‌نام در هر دو، مطابق ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

محدودیت شرکت مجدد در آزمون

معاون وزیر علوم در ادامه یادآور شد: پذیرفته‌شدگان تمام دوره‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی (اعم از رایگان و غیررایگان) و نیز پذیرفته‌شدگان تمام دوره‌های آموزش رایگان شامل روزانه، مناطق محروم، بورسیه و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، در صورت ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام در محل قبولی، اجازه شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت.

این افراد در صورت انصراف تا پیش از پایان زمان ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۶، می‌توانند در آن آزمون شرکت کنند.

وی تصریح کرد: هیچ‌گونه درخواستی با عنوان اشتباه در انتخاب رشته یا درخواست اولویت بعدی در سازمان سنجش قابل بررسی نیست؛ بنابراین داوطلبان از ارسال چنین درخواست‌هایی خودداری کنند.

به گفته محمدی، با احتساب متقاضیان نوبت‌های اول و دوم آزمون و داوطلبان پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، در مجموع ۱ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۳۸۵ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کردند که از این میان، ۴۵۷ هزار و ۴۶۲ نفر پذیرفته شدند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: داوطلبان برای اطلاع از جزئیات و دستورالعمل‌های مربوط به ثبت‌نام، اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ را با دقت مطالعه کنند.