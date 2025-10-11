به همت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران ۵ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان نیازمند جوامع پیرامونی تأسیسات نفتی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد این آیین با حضور اعضای شورای تأمین امنیت شهرستان گچساران و جمعی از مسئولان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در سالن ورزشی شهدای پدخندق صنعت نفت برگزار شد.

حجت‌الاسلام هاشمی‌منش، امام جمعه گچساران در این آیین با اشاره به آموزه‌های اسلامی در باب کمک به نیازمندان، این اقدام را «گامی عملی در مسیر تحقق عدالت آموزشی» توصیف کرد و گفت: در سایه همدلی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مانند شرکت نفت، می‌توانیم آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین بسازیم.

ایوب مقیمی؛ فرماندار گچساران نیز بر نقش کلیدی صنعت نفت در توسعه پایدار منطقه تأکید و اظهار کرد: چنین رزمایش‌هایی نه تنها نیازهای مادی دانش‌آموزان را برآورده می‌کند، بلکه پیوند عمیقی میان جامعه محلی و صنعت ایجاد کرده و امنیت و ثبات اجتماعی را تقویت می‌ کند.

علی اکبر حافظی‌نیا، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران نیز با ابراز خرسندی از این ابتکار، بیان کرد: این شرکت همواره در کنار تولید نفت، به تولیدکننده امید و آینده برای جوامع محلی تبدیل شده است. اهدای این ۵۰۰۰ بسته نوشت‌افزار، بخشی از تعهد مستمر ما به مسئولیت‌های اجتماعی است و امیدواریم دانش‌آموزان عزیز با انگیزه‌ای مضاعف در مسیر علم‌آموزی گام بردارند.

مسعود گشتاسبی، رئیس روابط عمومی و سخنگوی شرکت نفت گچساران، در ادامه به تشریح جزئیات برنامه پرداخت و گفت: این پویش با همکاری نهادهای حمایتی حوزه جغرافیایی شرکت در چهار استان اجرا شد و بسته‌ها شامل اقلام ضروری آموزشی مانند کیف، کتاب، مداد و لوازم‌التحریر است که به‌صورت عادلانه میان دانش‌آموزان روستایی و شهری کمتربرخوردار توزیع خواهند شد.

این رزمایش، که با شعار «هر دانش‌آموز، یک همکلاسی مهربان» اجرا شد.