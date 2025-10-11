شهردار یزد: بوستان ۱۳ هکتاری حضرت معصومه می‌تواند به عنوان فضایی امن و دارای آرامش، زیرساختی مناسب برای پیشرفت ورزش بانوان شهر یزد باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی در نشست هم اندیشی با مدیرکل ورزش و جوانان استان و هیئت‌های ورزشی گفت: تا قبل از سال ۱۴۰۰، حدودا ۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای ورزشی توسط شهرداری در سطح شهر ایجاد شده بود که در بعضی از محلات مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع دیگر فضای ورزشی توسط شهرداری ایجاد و به فضا‌های ورزشی شهر یزد افزوده شده است.

وی افزود: این فضا‌ها و اماکن ورزشی که در دوره اخیر شهرداری و شورای اسلامی شهر احداث شده است، تقریبا معادل ۳ برابر تمام فضا‌هایی است که تا قبل از این توسط شهرداری ایجاد شده بود و این اماکن ورزشی هم اکنون در محلات مختلف شهر یزد، مورد استفاده همشهریان قرار می‌گیرند.

شهردار یزد یکی دیگر از اقدامات شهرداری در حوزه ورزش را برگزاری المپیاد‌های ورزشی محلات عنوان کرد و ادامه داد: المپیاد ورزشی محلات که دوازدهمین المپیاد آن را می‌گذرانیم، بسیار مورد توجه و استقبال همشهریان قرار گرفته است و شاهد رشد قابل توجه و چشمگیر شرکت کنندگان در این مسابقات از سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هستیم.

محی الدینی آمار شرکت کنندگان در آخرین دوره این مسابقات را ۲۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: در این مسابقات همه، اعم از پیر و جوان و زن و مرد در حدود ۸۰ رشته ورزشی شرکت کردند واین المپیاد تنها مختص آقایان هم نبود و با حضور بانوان، گاه شاهد این بودیم که بانوان از آقایان پیشی هم می‌گرفتند.

شهردار یزد همچنین در خصوص ورزش بانوان و ایجاد بوستان‌های ویژه بانوان اظهار داشت: در شهر یزد تا قبل از ایجاد بوستان بزرگ حضرت معصومه، تنها ۴ بوستان بانوان داشتیم که مجموعا ۱۵ هزار مترمربع معادل یک و نیم هکتار وسعت داشتند. خوشبختانه در این دوره شهرداری و شورای اسلامی شهر، ایجاد بوستان حضرت معصومه که دارای شرایط حریمی بسیار مناسب نیز بود، با وسعت ۱۳ هکتار برای استفاده بانوان پیش بینی و مصوب شد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در این بوستان مورد توجه ویژه خواهد بود، بحث ورزش بانوان است، بنابراین از هیئت‌های ورزشی به ویژه بانوان برای هم اندیشی دعوت به عمل آوردیم و از آنها خواستیم در ایجاد فضا‌های ورزشی برای بانوان به ما مشاوره بدهند که خوشبختانه با پیشنهاد‌های بسیار خوبی هم مواجه شدیم.

محی الدینی با اشاره به برخی محدودیت‌ها در فضا‌های عمومی برای ورزش بانوان گفت: در این بوستان بانوان می‌توانند به صورت آزادانه با آسایش، امنیت و آرامش دوچرخه سواری و خیلی از ورزش‌های دیگر انجام دهند و زمینه برای انجام برخی ورزش‌های دیگری تا زمان افتتاح و برخی هم در فاز‌های بعدی در این بوستان آماده خواهد شد.

شهردار یزد در پایان گفت: در اواخر ماه جاری، رویدادی ویژه بانوان ورزشکار و بانوان شهرمان در این بوستان و قبل از افتتاح رسمی آن برگزار خواهد شد و از همه بانوان شهرمان دعوت می‌کنیم در این رویداد شرکت کنند تا هم با فضای این بوستان آشنا شوند و هم در رویدادی ورزشی که به مناسبت هفته ورزش و ویژه بانوان برگزار خواهد شد، شرکت کنند.