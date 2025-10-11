مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از ثبت اشتغال ۱۱ هزار و ۹۶۷ نفر در سامانه رصد اشتغال خبر داد و گفت: نرخ بیکاری در تابستان امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری پور در حاشیه شورای اشتغال خوزستان بیان کرد: سهمیه ابلاغی اشتغال استان در سال جاری ۴۶ هزار و ۵۰۰ شغل است که باید در سامانه رصد ثبت شود.

وی افزود: تا به امروز، ۲۶ درصد از این سهمیه در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است. همچنین در حال حاضر ۹۲ درصد اشتغال ثبت شده در سامانه رصد استان، صحت سنجی شده و امیدواریم تا پایان سال به ۱۰۰ درصد برسد.

ظفری‌پور با تاکید بر توجه ویژه به اشتغال بانوان گفت: امیدواریم با تلاش همه دستگاه‌ها، بانک‌ها و بخش خصوصی، در ۶ ماهه دوم سال، نرخ بیکاری خوزستان را به رقم تک‌رقمی برسانیم و به میانگین کشوری که حدود هفت درصد بوده، نزدیک شویم.

وی افزود: تاکنون ۱۲ دستگاه اجرایی موفق شده‌اند سهمیه اشتغال خود را به میزان بیش از ۵۰ درصد در سامانه رصد اشتغال ثبت کنند. همچنین شهرستان‌های امیدیه، رامشیر، شوش، ایذه و باوی در صدر جدول ثبت اشتغال در سامانه رصد هستند و در مقابل شهر‌های کارون، لالی، دزپارت، اهواز و صیدون در رده‌های پایین این جدول قرار دارند.

ظفری پور در ادامه به وضعیت جذب تسهیلات اشتغال سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بخش تسهیلات جز چهار «بند ب تبصره ۲»، ۹ دستگاه حمایتی استان موفق به جذب ۷۰ درصد از این تسهیلات شدند. همچنین در بخش اعتبارات «جزء سه»، حدود ۷۹ درصد از منابع توسط ۱۲ دستگاه اجرایی استان جذب شده است.

وی افزود: در حوزه مشاغل خانگی، ۷۶ درصد از اعتبارات یعنی یک هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال از ۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال جذب شده است.