به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در نشستی ظرفیت‌های صادراتی و فرصت‌های سرمایه گذاری استان را در کشور‌های حاشیه خلیج فارس از جمله عراق، ترکیه، امارات، قطر و عمان بررسی کرد.

هادی حق شناس، استاندار گیلان در این نشست با اشاره به اینکه گیلان در کریدور شمال جنوب قرار گرفته است گفت: این امر موجب شده ظرفیت‌های صادراتی استان بیش از پیش شناخته شود، از جمله محصول کیوی، برنج بومی گیلان، خاویار، بادام زمینی، محصولات گلخانه‌ای و انواع آبزیان تولید استان از محبوبیت زیادی در بازار‌های جهانی برخوردار است.

وی به ظرفیت‌های صادراتی گیلان اشاره و تصریح کرد: مهمترین ویژگی گیلان دسترسی آسان به زیرساخت‌های حمل و نقل است وجود مرز‌های هوایی، زمینی، دریایی و ریلی باعث شده که تبادل کالا در این استان به راحتی انجام شود.

استاندار گیلان که در گفتگوی وبیناری با رایزنان اقتصادی کشورمان در کشور‌های حاشیه خلیج فارس سخن می‌گفت افزود: در ۶ ماهه نخست امسال گیلان یک و نیم میلیارد دلار تبادل کالا داشته است که در صورت توسعه همکاری‌ها و و استفاده بیشتر از توان رایزنان اقتصادی ظرفیت‌های اقتصادی استان در صادرات و واردات بیشتر خواهد شد.

هادی حق شناس افزود: گیلان نه فقط قطب گردشگری بلکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان منطقه است.

تیمور پورحیدری مدیر کل صمت گیلان نیز در این نشست با اشاره به اینکه بیشترین صادرات را به کشور‌های عراق عمان و ترکیه داشته‌ایم بیان کرد: کاشی سازی، انواع کارتن، چای سیاه، ماشین آلات تولید نان و شیرینی و انواع شکلات و تنقلات و محصولات کشاورزی تولید شده در گیلان بیشترین محصولاتی است که از استان صادر شده است.

رایزنان اقتصادی کشور‌های ترکیه، عراق، عمان، امارات و قطر در ارتباط وبیناریی با این نشست نکته نظرات خود را بیان کردند.